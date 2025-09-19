「何か間違ってるかしら？」圧が強すぎて、何も言えなくなった私の恐怖体験｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第11話をごらんください。

「子ども会を続ける自信がない」と言った役員・桃井さんに、会長・べき子さんは「辞めたければ辞めなさい」と激怒します。そして別の役員たちにそんな桃井さんをどう思うかと聞きはじめるのですが、べき子さんのすごい剣幕に言いたいことが言えず…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

子どもの体調不良が理由で、子ども会の役員会に遅刻した桃井さん。仕方ない気がするのですが、会長・べき子さんは必要以上に責め立てます。そしてとうとう「辞めたければ辞めなさい！」と、発言します…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんの剣幕、すごいですね。突然、話を振られた他の役員は、萎縮しています。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

恐怖で言葉が出ないようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

うろたえる役員に、さらに追い打ちをかけるような言い方…。こわいですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

今度は、山吹さんに火の粉が…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

「事情がある…」と言っただけなのに、賛成だと捉えるなんて。極端すぎるべき子さんの考えに、ついていけません。

©amatou_kotton

桃井さんは他の役員に仕事を押し付けようとしている訳ではないのに、論点がズレているようなべき子さんの聞き方はどうなのでしょうね。山吹さんもきっと桃井さんをフォローしたいのに、こんな雰囲気では言えないですよね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）