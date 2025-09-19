日本将棋連盟は18日、タイトル獲得通算31期のトップ棋士、渡辺明九段（41）が前十字じん帯損傷の術後障害のため休場すると発表した。期間は前日17日から来年3月31日まで。19日には永瀬拓矢九段（33）とのA級順位戦が予定されていた。

渡辺は昨春、趣味のフットサルをプレー中に左膝を負傷し、前十字じん帯損傷などと診断された。手術のため12月19日から今年1月20日まで休場。だが復帰後も患部の回復が遅れ、椅子での対局ながら5度の棄権（不戦敗）を強いられた。4月10日から6月30日まで体調不良を理由に再び休場。再復帰後は8月12日のA級順位戦こそ発熱のため棄権したが、同16日の早指し戦、日本シリーズJTプロ公式戦（JT杯）では着座対局で勝利し、復調気配を漂わせていた。

渡辺は18日、SNSで入退院を繰り返していることを明かし「先が見通せないので、年度末まで休場することになりました」と状況を説明。患部については「じん帯を損傷した時に痛み、出血、腫れがなかったことに始まり、かなり珍しいことが起きてしまってるようで、長引いてるのですが、はっきりしたことは分かっていません」とした。

8月25日のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選準決勝で稲葉陽八段（37）に敗れた際には膝の回復状況について明言せず「（JT杯のような）持ち時間の短い棋戦では正座できるんですが…」と複雑な表情。休場を公表後、本紙の取材には「ケガをした経緯も含め、順調ではなかったということはそうなんですけど、（連盟や自身のSNSで）発表している以上のことは自分でも分かっていないんです」と応じた。

休場期間中に予定されていた公式戦は全て不戦敗。現在1勝1不戦敗のA級順位戦は1勝8敗で確定した。他の棋士に長期休場などがない限り9位以下となって、B級1組への降級が事実上決まってしまった。

《JT杯連覇消滅 準決は特別対局》渡辺は10月12日に名古屋市のポートメッセなごやで予定されていたJT杯準決勝も不戦敗となり、大会連覇が消滅した。対戦相手の藤井は決勝（11月23日、東京ビッグサイト）に進出する。名古屋での準決勝当日は藤井―羽生善治九段（54）の特別対局が組まれた。

◇渡辺 明（わたなべ・あきら）1984年（昭59）4月23日生まれ、東京都出身の41歳。2000年（平12）4月に史上4人目の中学生棋士となり、04年の竜王戦で初タイトルを獲得。戴冠数31は藤井王将と並び4位。竜王、棋王で永世資格を持つ。昨年11月には紫綬褒章を受章。プライベートでは昨年、漫画家の伊奈めぐみ氏と離婚。