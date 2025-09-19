Ë¾ºÎ¶¡¡Ìµ½ý£µÏ¢¾¡¡¡¶ì¼ê¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ë¡¡¾ì½êÁ°¹óÉ¾¤Î´ÑÀï¡¦²£¿³¸«ÊÖ¤·¤¿¡ªÆ²¡¹Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤â¥µ¥é¥ê¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤ÏÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£µÏ¢¾¡¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Ë¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë°Ñ°÷¤ÎÁ°¤ÇÌµÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï²¦Ë²¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¤Æ£´¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï¹ë¥Î»³¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ£´¾¡ÌÜ¡£´ØÏÆÌ¸Åç¤Ï¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Âç´Ø¤È¤ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¤Ï°¤±ê¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢º£¾ì½ê½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ç¡¢£³¾¡£²ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤é¤·¤¯Ê¿Ëë¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¼«¿È¤è¤êÌó£´£°¥¥í½Å¤¤Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò¤â¤í¼êÆÍ¤¤Ç»ß¤á¡¢ÆÍ¤Êü¤·¤Æ±¦¤òº¹¤·¤Æº¸¾å¼ê¤ò¼è¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ë¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡£¾º¿Ê¸å£³¾ì½ê¤Ç£²²óÅÓÃæµÙ¾ì¤·¡¢Ìµ½ý£µÏ¢¾¡¤ÏºòÇ¯¶å½£¾ì½ê°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Î°¤±ê¤ËÂ³¤¡¢¹ç¸ý¤Î°¤¤Áê¼ê¤Ë¤â¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Î²£¿³¤Ï¡¢£±£±¾¡¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡¢ÅÓÃæµÙ¾ì¤ÎË¾ºÎ¶¤ò¡Ö»ÄÇ°»ê¶Ë¡×¤È¹óÉ¾¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²£¿³°Ñ°÷¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°±¡µÄÄ¹¡Ë¤Ï¡Öº£¾ì½ê¤ÏÎ¾²£¹Ë¤¬Æ²¡¹¤¿¤ë²£¹ËÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï°¤±êÀï¤Ç¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤í¼êÆÍ¤¤òË¾ºÎ¶¤Ë»Ø¼¨¤·ÁÕ¸ù¡£¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢Æ±¤¸°ìÌç¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÈî¸å¥Î³¤¡Ë¤Ëµá¤á¤¿½õ¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¤Ï²¼¼ê¤À¤«¤é¡×¡£Ë¾ºÎ¶¤Î¼ºÃÏ²óÉü¤Ë¡¢»Õ¾¢¤âÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î²£¹ËÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¿Ê·â¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡£