陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で男子４００メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。

日本勢がこの種目で入賞するのは、前回東京で行われた１９９１年大会で７位に入った高野進さん以来２人目で、世界選手権での最高順位となった。

最後尾で最後の直線に入った中島の背中を、大歓声が後押しした。粘り強い猛追でゴール直前に２人をかわし、「アスリートとして、この上ない幸せを感じながら走れた」と、晴れ晴れした笑顔を見せた。

東洋大４年時の２０２３年に４５秒０４を記録し、卒業後は米国のチームに参加。２２年世界選手権覇者のマイケル・ノーマン（米）らと練習を重ね、成長を実感した。その一方、「４４秒台を出すには前半から攻めなきゃ」と焦る気持ちが失速につながり記録は伸び悩んだ。

今春は太もも裏の肉離れのため「世界陸上を考えられないくらいのどん底だった」。しかし、長期離脱が走りを見つめ直す契機となった。本来の強みだった後半勝負に立ち返り、前半は力まず加速するスタイルに再挑戦。８月に世界選手権参加標準記録を突破する４４秒８４をマークした。

壁を破った勢いで、今大会は予選で４４秒４４の日本新記録を樹立。決勝のラスト１００メートルのラップは全体トップ、唯一の１１秒台と真骨頂の追い込みで、「僕にとって英雄」という高野さん超えの６位入賞を果たした。

レース後は「もう少し勝負したかった」と悔しさものぞかせ、「究極の精神力の勝負を経験できた。まだまだ先は長いので金メダルを目指していきたい」。決勝まで４４秒台を３連発した２３歳の挑戦は、ここがスタートラインだ。（西口大地）