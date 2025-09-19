「陸上・世界選手権・男子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）

女子５０００メートル予選は田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１４分４７秒１４の１組５着で２０日の決勝に進んだ。広中璃梨佳（日本郵政グループ）、山本有真（積水化学）は予選落ち。同８００メートル予選で１７歳の久保凛（東大阪大敬愛高）、同走り高跳びの高橋渚（センコー）も落選。男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒６２で６位だった。２００メートル準決勝の男子は鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が２０秒２３の１組６着、女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２３秒１５の１組８着でともに決勝進出を逃した。

雨の国立競技場で渾身（こんしん）の走りを見せた。中島が、１９９１年東京大会での高野進の７位を上回る日本勢歴代最上位の６位入賞。「夢に見てきた決勝という舞台で、しかも国立で、地元東京で走ることができてうれしかった」と笑顔だった。

序盤から食らい付くと、最後の直線も粘った。ゴール手前でも力を抜かず、パターソン（米国）を交わし６位でフィニッシュ。ただ「前半かなりいかれてしまった。悔しい」と反省も口にした。

「自分のバリアーを破れた」と、日本勢３４年ぶりに立った決勝のスタートライン。惜しくもメダルには届かなかったが、だからこそ新たな目標ができた。「まだまだ先は長い。金メダルを来年、再来年目指していきたい」。日本陸上界の歴史を塗り替えた男が、さらなる高みへ向かう。