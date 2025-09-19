先天性疾患を持つ小1の息子をからかう小3…。ついに堪忍袋の緒が切れた母の悲痛な叫び【ママリ】
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
自分との違いをからかう子どもが許せない
ようみんさんのフォロワーさんの息子は口蓋(こうがい)裂で生まれました。見た目ではあまりよく分かりませんが、話すときにイントネーションが違うときや声が裏返るときがあるそうです。
そんな息子を興味深そうに見ているのは、隣に住む小学校3年生のダイくんです。彼は、息子の話し方が気になるようで…？
学校に相談しても、改善しない息子へのからかい
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
フォロワーさんは、ダイくんのからかいに気分を害します。誰だって、わが子のことをバカにされたら不快になりますよね。特に、本人も気にしている外見をおもしろがって指摘するダイくん…。
見かねて、学校に相談をします。子ども同士のトラブルが発覚した時点で、まずは学校に相談することはよいことですよね。しかし、今回の場合はそれでも解決しなかったようです…。
たしかに、口蓋(こうがい)裂は他の子とは少し違うかもしれませんが、それを面白がったりするということは絶対にいけません。本来それを教えるのはダイくんの親の役目なのですが…。
フォロワーさんもすっかり悩んでしまっているようですね…。
何度言っても反省しない…さすがに我慢の限界
©mamayoubi
©mamayoubi
学校にも相談をしたにもかかわらず、一年がたっても状況は変わらなったそうです。ダイくんは相変わらず、フォロワーさんの息子をバカにする態度をとっています。これでは、さすがにフォロワーさんも我慢の限界がくることにも納得です。大切なわが子に対する、理不尽ないじめやからかいに黙って耐えるなんてできないでしょう。
こんなとき、あなたならどう対処しますか？
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）