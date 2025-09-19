アメリカの半導体大手・エヌビディアは18日、経営不振に陥る同業他社のインテルに対し、50億ドルを投資することで合意したと発表しました。

エヌビディアは18日、パソコンやデータセンター向けの半導体を共同開発する目的で、インテルに50億ドル＝日本円でおよそ7400億円を投資すると表明しました。

株式を1株あたり23.28ドルで取得し、インテル株のおよそ4％を保有する見込みです。

エヌビディアのフアンCEOは「世界トップクラスの2つのプラットフォームの融合だ」と強調しています。

インテルをめぐっては、AI開発に出遅れたことなどから経営不振に陥っていて、トランプ大統領が8月、政府として株式10％を取得すると明らかにしていました。

アメリカメディアは、今回の取引によって「中国とのAI競争におけるアメリカのリードがさらに強化される」と報じています。

また、ウォール・ストリート・ジャーナルは、エヌビディアが中国への販売をめぐりトランプ政権との関係に苦戦していたことから、「インテルへの支援によって政権の支持を取り込もうとしているとみられる」と分析しています。