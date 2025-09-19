「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

３年連続２桁勝利へ、王手をかけた。先発・大竹は５回５安打２失点。チームメートへ、感謝、感謝の今季９勝目だ。

「本当に野手の皆さんと中継ぎの皆さんの力で勝たせてもらったので。ありがたいと思います」

序盤から緩急自在、テンポのいい投球で赤ヘル打線を封じた。３−０の五回２死一、二塁から中村奨、ファビアンに連続適時打を浴び１点差に。なお一、二塁とピンチは続いたが、首位打者・小園を中飛に打ち取り、１点リードを守り抜いた。

「追い越されないとか追いつかれないとか、その辺を大事にしてる。２点取られていますけど、外野の上を越えないように意識した」。試合展開、打者心理を読み、冷静にアウトを重ねる。勝てる投手の真骨頂だ。

今季広島戦は７試合で６勝１敗、マツダスタジアムでは通算１０勝１敗となり、鯉キラーぶりは健在。次回は２桁勝利はもちろん、ポストシーズンも見据える。「（首脳陣の）計らいがあって投げる権利があると思うので（２桁）達成するために頑張りたい。ＣＳに向けて右肩が上がりのイメージでやっていきたい」。納得の投球で１０勝目もＣＳローテもつかみ取る。