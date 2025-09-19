「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）

女子５０００メートル予選は田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１４分４７秒１４の１組５着で２０日の決勝に進んだ。広中璃梨佳（日本郵政グループ）、山本有真（積水化学）は予選落ち。同８００メートル予選で１７歳の久保凛（東大阪大敬愛高）、同走り高跳びの高橋渚（センコー）も落選。男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒６２で６位だった。２００メートル準決勝の男子は鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が２０秒２３の１組６着、女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２３秒１５の１組８着でともに決勝進出を逃した。

仲間と気持ちをつなぎ、田中が４大会連続の決勝進出をつかんだ。前夜、山本から「私にできることはない？」と声をかけられ、日本勢２人でレースを引っ張るプランを固めた。同組で予選を走って敗退したパリ五輪のリベンジを込めた計画。山本にとっても、４月の選抜中・長距離大会でペースメーカーを務めた田中のおかげで、２年半ぶりに自己ベストタイムを出した恩返しでもあった。

レースは号砲から山本が先頭に飛び出してペースをつくり、田中がその後ろにぴたりと付いた。残り６周から田中が前に出ると、４８００メートル地点まで首位を激走して組５着。山本は粘れず組１８着に沈んだが、ゴール後は抱擁して互いに健闘をたたえ合った。田中は「有真ちゃんのおかげ。２人でつくったレース」と感謝し、山本も「前半で攻めることができた。自分のためにも田中さんのためにも強い気持ちで走ることができた」と納得した表情を浮かべた。

決勝は中１日の２０日。田中は予選敗退を喫した初日の１５００メートルの悔しさを、ここで晴らす。もう自分だけのレースではない。「光も闇もこりごり。今は言葉で表現できるものではなくて、自分の透明な気持ちを走りから放てるように」と、独自の世界観で決意を示した。仲間の思いも背負い、スタートラインに立つ。