▼ウインカーネリアン（鹿戸師）前走（キーンランドC5着）で減っていた馬体も戻り、着実に良くなっている。8歳でも衰えはないし、状態がもう1段上がってくれれば。

▼カンチェンジュンガ（庄野師）そんなに無理させずに、余力を残す感じでやった。前走（セントウルS勝ち）は流れも向いたとはいえ、人気馬を差し切った。1回使って、もう一つパワーがついたかな。

▼ダノンマッキンリー（藤原師）気分良さそうに走っているし絶好調。順調に来ている。ジョッキー（横山典）とも手が合いそう。

▼トウシンマカオ（高柳瑞師）前走（セントウルS3着）の疲れもなく、元気いっぱい。6歳秋を迎えて完成の域に入ったと思う。実績のある舞台で改めて期待したい。

▼ピューロマジック（安田師）ズンと動かすことでスイッチが入らないよう、平均したラップの追い切り。あとは、週末と当週の2本でいい状態に持っていけると思う。

▼ペアポルックス（梅田師）これくらい動く馬で、ケロッとしていて余裕がある感じ。在厩でゆっくり時間もあって凄くフレッシュ。いい状態をキープしている。

▼ヤマニンアルリフラ（斉藤崇師）前走（CBC賞12着）から間隔を取って余裕を持って、予定通りここに来られた。コース替わりは問題ない。

▼ルガル（杉山晴師）放牧から帰厩後、初の併せ馬で折り合いを確認。ジョッキー（川田）は思ったより馬に余裕があると言っていたし、いい印象を持ってもらった。調整は至って順調。去年（1着）は理想的な競馬でした。来週の追い切りはしまいサッとやる予定。