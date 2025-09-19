½÷»Ò¥×¥í¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ªÆ±È¼¼Ô¤ËÊ¿¼Õ¤ê
º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÊÆLPGA¤Ë»²Àï¤ò³«»Ï¤·¡¢¥á¥¸¥ãー¤Î¡ÖAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¡£³Æ¼ï¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥ëー¥ー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¤ò¡¢º£Ç¯¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡¢´ä°æÀéÎç¤é¤È¤È¤â¤ËÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
ÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¾®ÊÁ¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï146°Ì¡Ê245.17¥äー¥É¡¢9·îÂè£±½µ»þÅÀ¡Ë¤È²¼°Ì¤«¤é¿ô¤¨¤¿Êý¤¬Áá¤¤½ç°Ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï5°Ì¡Ê70.27¡Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°Î¨1°Ì¡¢¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨4°Ì¤Ê¤É¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥ー¥×Î¨3°Ì¡Ê80.44¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄêÎÏ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
»³²¼¤Î¶¯¤µ¤Ï¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥×¥ìーÃæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥ìーÃæ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤è¤¦¤¬°ìÀÚÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶ËÃÏ¤¬¡È¥¾ー¥ó¤ËÆþ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÒ»³¿¸¸â¤ÏÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²ー¥à¤ò¼«Ê¬¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢»³²¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·ー¥ó¤òÅö¥³¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÆ±È¼¶¥µ»¼Ô¤Î¥¥ã¥Ç¥£ー¤ËÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂç¾Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿ÍÛ©¤¯¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡È¼ºÂÖ¡É¤ò¡¢9·î¤ÎFMÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆóÆüÌÜ¤ÎºÇ½ª18ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¤³¤È¡£Àè¤Ë¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿»³²¼¤¬¡¢¥¥ã¥Ç¥£ー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤«¤é²¿¤«¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÂç¾Ð¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¡¹¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤È¤Î°§»¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©»³²¼¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¸å¡¢Çï¼ê¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ëºÝ¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ªÀè¤Çー¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥¥ã¥Ç¥£ー¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ó¤Ç¤¿¤«¤â¡Ù¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¥Þ¥¸¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»³²¼ÃÌ¡Ë
¥Ûー¥ë¥¢¥¦¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¼Õ¤ê¤¹¤ë»³²¼¤ËÆ±È¼¶¥µ»¼Ô¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢¥Ï¥°¤Ç°§»¢¡£Í¥¾¡¤òÁè¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ãーÍ¥¾¡¤âÀ®¤·¿ë¤²¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¤ªÃãÌÜ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»³²¼¤Ï¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ÅÄÊÕ°Â·¼ ¡ÊÄÌ¾ÎJJ¡Ë
¡ü¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ä¥¢ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³ー¥¹¤ä¥´¥ë¥Õ¶È³¦Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼èºà¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£