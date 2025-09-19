RIKACOが語る♡SIXPAD for Women誕生と女性の未来ケア

女性の身体と心に寄り添う新たなフェーズへ。EMSブランド「SIXPAD」が2025年、誕生10周年を迎え「SIXPAD for Women」をスタートしました。フェムテック領域への挑戦として、骨盤底筋ケアや冷え対策、女性特有の悩みに対応するプロダクトを展開。アンバサダーにはRIKACOさんを迎え、テクノロジーと共感で女性の「美しく健やかな生き方」をサポートします。

SIXPAD for Womenの取り組み

「SIXPAD for Women」は、10年の研究とエビデンスを活かし、女性のライフステージに寄り添う新たなプロジェクト。

骨盤底筋や冷え、心身の不調といった“誰にも言いにくい悩み”を、テクノロジーとフェムケアで支えていきます。ブランドメッセージ「Beautifem life」は、女性が自分らしく輝く未来を提案するコンセプト。

SIXPADはこれからも、ただ鍛えるだけではなく「生き方」を支えるブランドとして進化します。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティの特別コレクション発売

RIKACOがアンバサダーに就任

タレントのRIKACOさんがアンバサダーとして参加。「女性はもっと自分を大切にしてほしい」という想いを発信し続けてきた彼女と、SIXPADの理念が共鳴しました。

YouTubeやライフスタイルブランドを通じ、自然体で輝く姿が支持されるRIKACOさん。彼女が掲げる「自分をケアすることは勇気ある選択」という言葉は、多くの女性に響くメッセージです。

SIXPAD for Womenとともに、女性が自由に未来を描ける社会を目指します。

発売予定のラインナップ

SIXPAD骨盤底筋ケアガードル

「SIXPAD for Women」では、医療機器やEMSを含む多彩な商品が登場。

SIXPAD骨盤底筋ケアガードル：11,000円（税込）、2025年10月15日発売（9月8日より楽天先行予約）。S～LLサイズ、カラーはベージュ・ピンクベージュ・ブラック。

SIXPAD骨盤底筋ケアショーツ：価格未定、2026年3月発売予定。S～LLサイズ、ブラック・ヌードベージュ・ペールピンク・ペールブルーの4色展開。

SIXPAD Perine Fit：価格未定、2026年1月発売予定。EMSを搭載した革新的プロダクト。

どれも女性の身体を優しく支え、日常に寄り添うデザインです♪

女性の未来を支えるSIXPAD for Women

「もう、ひとりで悩まない」。SIXPAD for Womenは、女性の心身を支えるフェムケアの新しい選択肢です。

RIKACOさんと共に届けるのは、自分を大切にしながら輝ける社会のビジョン。骨盤底筋ケアや冷え対策など、ライフステージに寄り添うプロダクトで、すべての女性の「自分らしさ」を応援します♡

未来を明るく生きるために、今こそあなたのケアを始めてみませんか？