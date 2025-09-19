松岡昌宏（48）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を更新。TOKIO解散以来初で、かつ約3カ月ぶりにアップした動画の中で、無期限活動休止中の国分太一に言及した。

TOKIOはコンプライアンス違反が発覚した国分の無期限活動休止をきっかけに、6月25日に解散を発表。株式会社TOKIOも7月2日、所定の手続きなどを終え次第、廃業すると発表した。

「松岡のちゃんねる」は今月17日、6月11日以来約3カ月ぶりに更新。松岡は冒頭で「長らくお待たせしました。このチャンネルは何も変わることなく引き続きやっていきます」などと挨拶し、東京・豊洲のお気に入りの定食店を訪問した。

更新を休んでいる間にしていたことなどについて話した流れで、スタッフから「あの後、（国分）太一さんとはお会いしたんですか？」と質問されると、松岡は「まだ会ってない。たぶんこれから会う。そろそろ会わなきゃいけないし。いろいろ話して…まあ、電話じゃ限界があるじゃん。で、いろいろ話をして」と答えた。

そして「あの時も言ったように、人生はまだまだ長いので、こんなこと言ったらまたお叱りを受けるかもしれないけど、正直これっぽっちも頭にきてない。俺自身は。まあ“何か”があったんでしょ。それは聞かされてないけど。ご迷惑をかけた方々、スポンサーの方々、ファンの方々には本当に申し訳ないと思うんだけど、それは率直に松岡の意見としては、これぽっちも頭にきてない。これ、頭にきてた方が楽なんだよね。でもこれがまた、年取ったのもあるんだろうな」などと話した。