¡Ö15Æü´Ö³Ú¤·¤á¤ë¶å½£¾ì½ê¤Ë¡×Àõ¹á»³¿ÆÊý¤¬PR¡¡11·î9Æü½éÆü¡ÚÂçÁêËÐ¡Û
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¶å½£¾ì½êÃ´ÅöÉôÄ¹¡¢Àõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È¡á¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤ÈÎÏ»Î¤ÎÊ³Æ®¤òÅÄÀîÂç²ð¼ÒÄ¹¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡½©¾ì½ê¤ÏÇòÇ®¤·¤¿¼èÁÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å°Ì¿Ø¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ãÎ´·Ê¤ÎÂç´Ø¤È¤ê¤â³Ú¤·¤ß¡£ºÇ¶á¤ÎÁêËÐ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¿ÆÊý¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¡£°ìÇ¯Ç¼¤á¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëËþ°÷»¥»ß¤á¤Ø¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÀèÈ¯»öÌ³½ê¤Ï12Æü¤ËÆ±¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë³«Àß¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡£½¼¼Â¤¹¤ëÅÚÉ¶¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë´ÛÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Àõ¹á»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö15Æü´Ö³Ú¤·¤á¤ë¶å½£¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£