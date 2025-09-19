「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

敵地にモーチョコールを響かせた。コンディション不良の影響で欠場した佐藤輝の代役として「６番・三塁」でスタメン出場した阪神・ヘルナンデスが来日初となる１号ソロ。貴重な追加点をもぎとった。

１点リードの六回先頭。中崎の初球の直球を振り抜いた。左翼スタンド上段へ飛び込んだのは９２打席目にしてようやく出た一発。本塁に到達すると、最高の笑顔が輝いた。「いい１日になったよ。もちろん２軍でもずっとコーチが付き添ってくれて、練習をたくさんしてくれたおかげ」と感謝の言葉があふれた。

チームは７日にリーグ優勝の歓喜に浸ったが、ヘルナンデスはここまで本塁打０。外国人野手に本塁打がないままでのリーグ優勝となれば、１９８６年の広島以来３９年ぶり。この試合を含めて残り１０試合となり、現実味を帯びてきていた中で、ヘルナンデスが不名誉な記録を見事に打ち砕いた。

「野球なので結果が出ない時もある。どうやって過ごしていくかの方が大事だと思うよ。それをずっと続けてきたおかげだよ」。異国の地で見せた勤勉な姿勢。継続の力がようやく実を結んだ。

初めてのヒーローインタビュー。「アリガトウゴザイマス」や「サイコー。ガンバリマス」と日本語を披露し、ここでも勤勉な姿勢を見せた。「ずっと支えてくれた家族に感謝を伝えたいよ」。ポストシーズンのメンバー争いも苛烈。モーチョの逆襲がここから始まる。