「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

また一つ勲章を手にした。阪神・森下翔太外野手（２５）が三回に左越えへ先制の２２号２ランを放ち、通算２００打点に到達した。プロ３年目での通算２００打点到達は、生え抜きの右打者では球団史上初。本塁打、打点などキャリアハイを更新し続けている若き主砲が、今季最後の広島戦でもまばゆい光を放った。

どこまでも伸びる白球は左翼スタンド後方に消えた。森下はバットを持ったままその行方を目で追い、ゆっくりと走り出す。特大の一発にどよめきが起こる中、ホームイン。佐藤輝の“代役”ヘルナンデスとのエルボータッチもばっちり決めた。

「良いスイングができたと思います」

前夜４安打２打点でヒーローとなった男のバットの火は消えていなかった。両軍無得点の三回無死二塁。１打席目は高に空振り三振に打ち取られていただけに、「絶対に打つ」という強い気持ちで打席へ向かった。そして４球目、１４５キロ直球を完璧に捉えた。打球は左翼席を越えて後方のコンコースに着弾。豪快な今季２２号２ランで先制に成功した。

同時にまた一つ球団史に名を刻んだ。これでプロ通算２０１打点に。阪神選手のプロ３年目での通算２００打点到達は、２０２３年の佐藤輝以来。田淵幸一、岡田彰布、大山悠輔は４年目で到達しており、生え抜き右打者では球団史上初の快挙となった。大きな数字を達成したが、「自分の中では前のバッターが塁に出ないと意味がないので、打点というところはそういうのも積み重なって、よかったのかなと思います」と謙虚に喜んだ。

勝負強さを武器にここまで打点を積み上げてきた森下。ネクストでの意識は意外にもシンプルだ。「タイミングだけ合わせています」。これはチャンスでも、それ以外の場面でもいつも同じ。今季は４番も経験したが、その時でも「タイミング」がぶれない大きな軸になっていた。「結局いろいろ考えても意味ないので。打つためにはタイミングを合わせるしかない」。いつも変わらない冷静な思考が、ここぞの一打を生み出している。

七回２死ではハーンから左前打を放ち、大山の２ランをお膳立て。球団最多タイの広島戦シーズン１９勝を導いた。佐藤輝がコンディション不良で不在の中、２試合連続でマルチ安打、２打点をマーク。打線を引っ張ったのは紛れもなく森下だ。「しっかりチームに貢献しているというところも見せられたかなと思うので、引き続き頑張りたい」。今季最後のマツダスタジアムで広島の虎党に勇姿を届けられた。残り９試合も全力で最高のプレーを見せていく。

◆球団生え抜き右打者では初のプロ３年目で通算２００打点 プロ３年目の森下が、この日の２打点でプロ通算２０１打点をマーク。入団３年目までに通算２００打点達成は、球団生え抜きでは２０２３年の佐藤輝明以来、２人目。右打者では初めてとなった。田淵幸一、岡田彰布、大山悠輔は４年目での達成だった。