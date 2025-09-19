「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

一度もバットを振らせない。４球目で見逃し三振を奪い、胸を張ってベンチへさっそうと歩く。阪神・及川が完璧な火消しで４９ホールドポイントを記録。これでリーグトップの巨人・大勢と１差。球団では２００３年・藤川球児の５３ホールドポイント、０５年の久保田智之の５５ホールドポイント以来となる５０ホールドポイントの大台到達にも王手をかけた。

「緊迫したところで投げさせてもらっているっていうね、証しだと思うので。残り９試合ですけど、しっかり継続していけたらなと思う」

窮地を救った。３−２の六回２死満塁。２番手・湯浅の後を継いでマウンドに上がった。代打・秋山を打席に迎え、ゾーン内とボール球で効果的に揺さぶり、手出しをさせない。最後は１４９キロ直球を外角にズドン。見逃し三振に斬り、「バッターの反応を見ながら、しっかり投げ分けができたのでよかった」とうなずいた。

強気の投球で鯉打線に流れを渡さず、自身の最優秀中継ぎのタイトル獲得にも一歩前進。リーグトップの登板試合数を６３に伸ばし、２０１１年の中日・浅尾、２３年の広島・島内に並ぶリーグ２位の１５試合連続ホールドもマークした。

それでも謙虚な姿勢は変わらない。「誠志郎さんと裏をかく配球はできていると思うし、誠志郎さんに助けられた部分もある」。ここからフル回転で逆襲のタイトル奪取を果たす。