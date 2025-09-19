「ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）

次の戦いへ切り替えるように結果を受け入れた。「勝ちか負けか。それだけ」。日本ハム・新庄監督がビジターでの敗戦を振り返る。首位・ソフトバンクとの直接対決で痛い逆転負け。ゲーム差は４・５に広がった。それでも逆転優勝への可能性を見る指揮官に悲壮感はない。

決死の継投だった。１点リードの八回１死。この日１軍復帰した３番手・古林睿煬が、栗原へ投じた初球の直球を右中間への同点ソロとされた。さらに１死満塁となり、新庄監督は田中を投入したが、代打・川瀬に押し出し四球を与えて勝ち越しを許した。

勝利にこだわった。７回まで投げきればプロ初の規定投球回へ到達していた先発・北山を６回１／３を４安打１失点での交代に踏み切った。逆転Ｖへ望みをつなげたいシーズン最終盤の一戦。新庄監督も「北山君も（力を）出し切ってくれたので」とねぎらう。

北山の後を受けた２番手・上原は２−１の七回１死満塁から近藤を３球で空振り三振。続く牧原大も追い込んでからフォークで空振り三振に封じ、無失点でしのいでブルペン陣の底力も見せた。

ただ、この敗戦でソフトバンクの優勝マジックは「７」となった。オリックスも敗れて２位以上が確定したが、優勝への道は一段と険しくなった。「残り１０（試合）、思いっきり全力を出し切って１０勝。目指してやっていきます」と指揮官。逆転Ｖへ力を出し切る。