将棋の渡辺明九段（４１）が、左膝前十字靱帯の術後障害のため、年度末となる来年３月３１日まで休場することが１８日、日本将棋連盟から発表された。渡辺九段は昨夏、左膝前十字靭帯を断裂し、１２月に手術していた。在籍しているＡ級順位戦は残り７局が不戦敗となるため、１勝８敗の成績が確定。その他の棋士が予定通り対局を行った場合は１０人中９位以下になることが決まったため、来期は８期ぶりにＡ級から陥落することとなる。

タイトル通算３１期は藤井聡太七冠と並ぶ歴代４位タイ、そして竜王、棋王と２つの永世称号を獲得しているレジェンド棋士を、大きな試練が襲った。渡辺九段はこの日、自身の公式Ｘで「足の治療を続けながら対局をしてきたのですが、入退院を繰り返していて、また不戦敗をする見込みになり、先が見通せないので、年度末まで休場することになりました。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と報告した。

渡辺九段は昨夏、趣味のフットサルで左膝の前十字靱帯を断裂。１２月に手術を行い、約１カ月間休場した。復帰後もたびたび不戦敗を喫し、４月に再び休場。７月に復帰したが、１不戦敗を含む３勝３敗と調子は上がらず。日本将棋連盟の関係者はデイリースポーツの取材に「膝に痛みが出ているということで、休場を決断されたようです」とした。

Ｘでは「４月の時点で１年休むという決断は出来ずに３ケ月で復帰しましたが、結果、棋戦も中途半端になり、皆さまにご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます」と謝罪。患部については「靭帯を損傷した時に痛み、出血、腫れがなかったことに始まり、かなり珍しいことが起きてしまってるようで、長引いてるのですが、はっきりしたことは分かっていません」とつづった。

渡辺九段は２００１年４月、史上４人目の中学生プロ棋士としてデビュー。０４年に第１７期竜王戦で森内俊之竜王を破って２０歳で初タイトルを獲得した。その後、竜王位を９連覇して史上初の永世竜王位を獲得。棋王戦も１２年から１０連覇して史上２人目の永世棋王となるなど、将棋界のトップとして君臨し続けている。

◇渡辺 明（わたなべ・あきら）１９８４年４月２３日生まれ、東京都出身。９４年、小学４年生時に第１９回小学生将棋名人戦で優勝。同年、所司和晴七段門下で奨励会を受験し、６級で入会。聖学院中３年時の２０００年３月、第２６回三段リーグで１位となり、史上４人目の中学生棋士に。０３年９月に第５１期王座戦でタイトル初挑戦。０４年１２月に第１７期竜王戦で初タイトル獲得。タイトル獲得は史上４位タイの通算３１期。私生活では０４年４月に作家の伊奈めぐみ氏と結婚。昨年１１月に離婚した。愛称は「魔王」「魔太郎」。