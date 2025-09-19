松岡昌宏（48）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を更新。TOKIO解散以来初で、かつ約3カ月ぶりにアップした動画の中で、”自分探し”をしたことを告白した。

TOKIOはコンプライアンス違反が発覚した国分の無期限活動休止をきっかけに、6月25日に解散を発表。株式会社TOKIOも7月2日、所定の手続きなどを終え次第、廃業すると発表した。

「松岡のちゃんねる」は今月17日、6月11日以来約3カ月ぶりに更新。松岡は冒頭で「長らくお待たせしました。このチャンネルは何も変わることなく引き続きやっていきます」などと挨拶し、東京・豊洲のお気に入りの定食店を訪問した。

今回、YouTubeの更新を休む期間が長期になった理由についてスタッフから聞かれると、松岡は「俺が函館行ってたから。東京にいなかった。（本来は新動画が）8月に（配信）できてたんじゃないかっていうことがあるんだけど」と話し、地元の北海道に滞在していたことを明かした。

そして「ただね、自分を見つめ直したかったのよ。で、自分を見つめ直して、自分の生まれた北の大地…東京とはちょっと違う空の色。（北海道の）青空を見て、“俺っていうのはどういう人間なのかな”って、ゆっくり時間かけて見つめ直して、自分を探したんだよね。（でも）見つからなかった。全然見つかんなかった」とぶっちゃけ、スタッフらの笑いを誘った。

ただ、その後のトークの中で「今回のことがあって”伸びしろ”を作ってもらっちゃった気がするね。少しずつ”松岡昌宏の人生”を変えていこうとしていた時期だったから、”よし、働くか””あれ、まだ働かなきゃダメか”みたいな、いろんなモチベーションが生まれた。スタッフ食わせていかなきゃ」などとユーモアも交えつつ、本音を語っていた。