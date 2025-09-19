¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬²÷µó¤Î£¶°Ì¡¡Êì¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤¬¾Ú¸À¤¹¤ëà¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÁÇ´éá
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤À¡£Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÏÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê£²£³¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬£´£´ÉÃ£¶£²¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¡£ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯Âç²ñ£·°Ì¤Î¹âÌî¿Ê°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇ¹âµÏ¿¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¦¾å³¦¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê£±¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÁÇ´é¤Ë¡¢Êì¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Î¾Ú¸À¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡££¹¥ì¡¼¥ó¤ÎÃæÅç¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ËºÇ¸åÈø¤ÇÆþ¤ë¤â¡¢Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç½ç°Ì¤ò£²¤Ä¾å¤²¤Æ£¶°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¹âÌî¤ò¾å²ó¤ëÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡Ö½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦¾ëÀ¾¹â»þÂå¤ÏÀ®Ä¹´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇµÓ¤Î¥±¥¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤ÎÆþ¾Þ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÆ»¤ÊÃÃÏ£¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡££²£°£²£³¡¢£²£´Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ëÀ¾¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Øºß¤Û¤Î¤«¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤â¸åÇÚ¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡£··î²¼½Ü¤Ë¡¢¤¢¤ë¼£ÎÅ±¡¤ÇÃæÅç¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃæÅç¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿ÆÍÇË¤ò·ü¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡ØÊì¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Êì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¿È¶á¤Ê¸åÇÚ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦¾ëÀ¾ÂçÉÕÂ°¾ëÀ¾¹â¡¢ÅìÍÎÂç»þÂå¤Î£±³ØÇ¯²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë±±ÌÚÈ»ºÈ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥»¥ÕÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤ÎÁö¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤«¤éÊ¹¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¸¥ç¥»¥ÕÀèÇÚ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃæÅç¤¬Â´¶È»þ¤Ë¤Ï±±ÌÚ¤È¡Ö¤â¤¦£±²ó¥ê¥ì¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÌóÂ«¡£º£¤Ç¤â±±ÌÚ¤¬¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¥µ»¤Ë¤â¿Í°ìÇÜ¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¡£±±ÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤È¤«¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï£²£²Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²£³Ç¯½©¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÎå¤à¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæÅç¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤òÁö¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÎ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤â¤¦£±ÃÊ³¬¾å¤²¤ë¤«¡¢ËÜÅö¤Ëµæ¶Ë¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Î¾¡Éé¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡¢Ä©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£