¡Ú£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¡Û¿À¼èÇ¦¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÌäÂê¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ÖÁû¤°Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¤Îà¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¿À¼èÇ¦¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥ì¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÌäÂê¤òàÁû¤°¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤á¤È»Â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢º£²Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£ËÜÍè¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î²¦¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤ÇÍÀ¼¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¤¢¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶È³¦¤ØÇÈÌæ¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¶á¤¯¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿À¼è¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤´¤È¤¤ÇÁû¤°Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¤È³åÇË¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¿À¼èÇ¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡££Ì£Ì£Ð£×¤Ç¤Ï´ðËÜ¥Ò¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤âÁ´½÷¡ÊÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤è¡©¡Ø¤ä¤é¤ì¤Á¤Þ¤¨¡Ù¤À¤È¤«¡¢¤â¤¦¤¤¤Á¤¤¤Á³Ð¤¨¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÊý¤âÍ¾·×¤ËÊ¢Î©¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤¿¤Ê¤¯¤Á¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡££Ì£Ì£Ð£×¤Ê¤é¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¤¤Ä¤Ç¤â£Ï£Ë¤À¤è¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿À¼è¤Ï¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤ëËÜ»æµ¼Ô¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÍá¤Ó¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Á´½÷¤Î°¤Éô»ÍÏº¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤Èà¶Ë°¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼á¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÂ¥¤·¤¿¡£àÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤ºá¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£