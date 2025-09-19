田中希実 意地の4大会連続決勝進出「怖くて仕方がなかった。決勝は自分自身のためだけに楽しみたい」【世界陸上 女子5000m】



田中希実 PHOTO:Getty Images

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月18日（木）＠国立競技場＞

【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編

東京2025世界陸上・女子5000m予選が18日に国立競技場で行われ、予選A組で日本記録保持者の田中希実（26＝ニューバランス）が快走を見せ、決勝進出を果たした。

レースはスタートから山本有真（25＝積水化学）がトップを引っ張り、田中はその後ろを追走。ラスト一周まで先頭集団にくらいつき、最後はスパートを決めて14分47秒14で5着に入った。

見事に決勝への切符を手にした田中、同種目では19年ドーハ大会から4大会連続の決勝進出となった。

今大会、田中は1500mと5000mの二種目に出場しており、1500mは予選敗退に終わったものの、5000mで意地を見せた。

レース後、田中は「今シーズンずっと苦しんできた甲斐があったといいますか、決勝でどういう走りをするかということよりも、今日走れるかどうかが今シーズンの総決算だと思っていました。それが1つ表現できたレースだったんじゃないかなと思います。純粋に決勝という結果に結びついたこと、そして自分のしたい走りをちゃんと貫けたことがすごく嬉しいです」と、喜びと安堵をにじませた。

決勝への意気込みについて「今日はいくら覚悟を決めても怖くて仕方がなかったのですが、その怖さをやっと超えることができたと思います。次の決勝は本当の意味で、自分自身のためだけに楽しみたいと思います」と力強くコメントした。





【三好美羽】日本一速い15歳！100m走日本記録保持者の女子校生に迫る

サニブラウン 10秒37で予選敗退「本当にもったいない」リレーについては「走る走らないは話し合ってのことになる」

村竹ラシッド 5位入賞も涙 0.06秒差でメダル逃す「何が足りなかったのか... 何年かかってでもメダルを目指す」