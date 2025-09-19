◆世界陸上 第６日（１８日・国立競技場）

男子４００メートル決勝で、中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒６２で日本勢過去最高の６位入賞を果たした。１９９１年東京大会での高野進の７位を上回った。予選で４４秒４４の日本新記録をマークし、準決勝も勢いそのまま突破。東京出身、まさに地元開催の大声援を力に変え、ゴール直前に最下位から２人を抜く執念の走り。日本人３４年ぶりのファイナルで、快挙を成し遂げた。

一通の手紙が中島の競技人生を変えた。中学３年から４００メートルに専念し、東京・城西高入学後、２０００年シドニー五輪代表の山村貴彦さん（４６）の指導を受けた。３年時の全国高校総体は準決勝敗退で「トップにはほど遠い選手だった」と中島。ただ、毎年チームが年始に行く高尾山で、山村さんに「日本一を目指せる選手だから」と書いたお年玉に模した手紙を渡された。中島の気持ちは固まった。「（日本一を）目指して戦いたい」

男子１００メートルのサニブラウン・ハキームも育てた指導者は「ポテンシャル的に、ハキームと同じように絶対に世界にいけると思っていた」という。中島はすぐに青写真を描いた。「絶対に大学で日本一になって、世界で戦う選手になる」。２２年オレゴン世界陸上に初出場し、東洋大４年時の２３年に日本選手権を初制覇。今年８月に目標だった山村さんの持つ記録（４５秒０３）を超え、今大会で４４秒４４の日本新も打ち立てた。

山村さんからは準決勝後、「楽しめという人もいるかもしれないが、勝負する場所だから一つでも上の順位を目指せ」とメッセージが届いた。中島からは「勝負してきます」との返信が来た。師弟の思いが詰まった大舞台だった。