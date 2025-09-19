※経済指標

＊米新規失業保険申請件数（9月13日週）21:30

結果 23.1万人

予想 24.0万人 前回 26.4万人（26.3万人から修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（9月）21:30

結果 23.2

予想 1.7 前回 -0.3



＊米景気先行指数（8月）23:00

結果 -0.5％

予想 -0.2％ 前回 0.1％（-0.1％から修正）（前月比）



＊英中銀政策金利（9月）20:00

結果 4.00%

予想 4.00% 前回 4.00%



※発言・ニュース

＊明日、米中首脳が電話会談

ホワイトハウスは米中首脳が明日、電話会談を行うと発表した。米東部時間の午前９時（日本時間１９日２２時）に行う予定。



＊トランプ大統領、クックＦＲＢ理事解任で最高裁に上告

トランプ大統領はクックＦＲＢ理事を解任できるよう米最高裁判所に上告した。米司法省は本日、クック理事の職務継続を認めた連邦地裁の判決の効力停止を最高裁に求めている。



＊トランプ大統領

英国を国賓で訪問中のトランプ大統領がスターマ―首相と共同会見を行っており、プーチン大統領がウクライナでの戦争を継続していることに触れ、「本当に失望させられた」と述べた。



＊ハセットＮＥＣ委員長

トランプ大統領からＦＲＢ議長候補とも見なされているハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が米ＣＮＢＣのインタビューに答えており、前日のＦＲＢの利下げ決定について「玉虫色の判断」ではあるが、「慎重で賢明な決断だった」と述べた。



＊ベイリー英中銀

・英中銀が市場の変動を助長するのは望まない。

・量的引き締め（ＱＴ）について、市場にストレスはないと思う。

・追加利下げの可能性は依然として高いと見ている。

・ただ、タイミングと規模は８月以前よりも不透明。

・市場の価格形成が示す様子見姿勢は「適切」。

・ＱＴのペース縮小は賢明で現実的な対応。

