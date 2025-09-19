◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

これで何回目だろう…。森田が５球で先制された場面を見て、最近のスコアを確認したよ。初回失点は、直近８試合で実に７度目。抑えたのは１５日ＤｅＮＡ戦のマー君だけだよ？ ここを何とかしないといけない。先発が試合を作って大勢―マルティネスにつなぐという、今季の巨人が目指す野球とは逆になってしまっているんだ。

投手陣には、自分の財産を示してほしい、と強く願うよ。低めに投げてこその森田は高く浮いた球を痛打され、２回までに２点を失った。０―２の３回には、村上への四球からさらに２失点。逃げているようにしか見えないよ。２番手の石川はビハインドの中で間合いが長い。守っている野手のことを考えると、攻撃にリズムは生まれないよね。

７回の高梨は左の村上から３者連続四球。ボールになると雨のマウンドを気にする様子を見せていたけど、ああいうしぐさはしてほしくない。投げる前に自分で土をならせるわけだし、言い訳をしているように映る。

残り９試合、総動員で戦うしかない。先発は長いイニングを考えず、がむしゃらにアウトをとること。投手陣には、闘争心を出して、アグレッシブに攻めて、見ているファンが納得できる投球を見せてほしい。（スポーツ報知評論家・宮本和知）