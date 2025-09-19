ドジャースは１８日（日本時間１９日）、Ｃ・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退すると発表した。１９日（同２０日）のジャイアンツ戦がレギュラーシーズンでは最後の本拠地登板となる。この日の現地午後５時３０分（同午前９時３０分）から会見が行われる。

３７歳のカーショーは通算２２２勝を挙げている大レジェンド。昨季はキャリア最低の２勝に終わり、今季も左膝の手術などで出遅れたが、ここまで２０試合で１０勝２敗、防御率３・５３と先発陣の一角に入って復活の兆しを見せていた。７月２日の本拠地・Ｗソックス戦では史上２０人目の通算３０００奪三振を達成していただけに、衝撃が走った。

テキサス州ダラス出身のカーショーは、２００６年のドラフト１巡目（全体７位）でドジャース入り。０８年から先発ローテに定着した。３年目の１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げると、１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠に輝いてサイ・ヤング賞を手にした。その後は常勝軍団のエースとして君臨。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマークし、１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年には２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７だった１４年にはＭＶＰにも輝いた。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降で唯一投手でＭＶＰとなった。

１１度のオールスター選出に、２度のワールドシリーズ制覇。さらに勝率６割９分８厘（２２２勝９６敗）、１５度の完封勝利をは現役選手トップの数字だ。通算防御率２・５４は１９２０年以降に１００先発以上した投手の中では最もいい記録であり、１９００年以降に２００勝以上を挙げた投手の中で最も勝率は高い。将来の殿堂入りは確実。１８年間全てをドジャースにささげた男がユニホームを脱ぐ。

これを受け、ドジャースのチェアマン、マーク・ウォルター氏は「ロサンゼルス・ドジャースを代表し、クレイトン・カーショー選手の輝かしいキャリアをたたえ、ドジャースファンならびに世界中の野球ファンに数多くの感動の瞬間をもたらしたこと、そして深い慈善活動に感謝します。彼のキャリアは真の伝説であり、野球殿堂入りが確実であると確信しております」と言葉を寄せた。