視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

田村裕探偵が調査した『夫は妻のお尻が分かるのか？』は、愛知県の女性（49）から。結婚して３年の旦那が、キッチンで作業している私の背後を通り過ぎる時に、おしりを触ってくる。１年間365日、毎日触ってくる。もろに触るのではなく、さりげなく触ってくるのだが、嫌で嫌でたまらない。何度も触らないように注意していると、「俺は目の前に、いくつおしりがあっても、お前のおしりを当てることができる。それができたら、これからもおしりを触らせてほしい」と提案。逆に当てることができなかったら、「もう触らない」と言っている。これはチャンス！ 今は私を見て触っているので、分かったつもりでいるだけ。いくつものおしりの中から、私のおしりを当てることなんて絶対にできるわけがない。しかし、こんな実験を普通にやったら犯罪になってしまうので、たくさんのおしりを集めてもらえないだろうか？ そして、旦那のおしり触りから私を解放してほしい、というもの。

依頼者の夫は何と手の甲で少し触るだけで妻のおしりが分かるそうで、「絶対に当てる」と自信満々。そこで、芸能事務所や街角で「おしりを触られてもOKな人」探しを開始する。と、いきなり依頼者と同じく夫におしりを触られてイラッとするという主婦に遭遇。彼女たちも参加を快諾してくれた。結果、３名のドラァグクイーンを含む32名が参加。早速、何番目に誰を入れるかなど作戦を練り上げ、依頼者は最終の32番目で待ち構えることとなった。果たして、夫は３人のおしりを「妻」と迷うのだが…。

9月19日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、桂二葉探偵が調査した『セミが人間を刺す！？』、真栄田賢探偵の『ショットガンをぶっ放したい18歳』など、様々な依頼を解決した。