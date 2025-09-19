

初めて1位となった宝塚市だが、他の自治体の上位自治体とは少し様相が異なっている（写真：けいわい／PIXTA）

【ランキングを全部見る】ふるさと納税｢収支プラス｣自治体ランキング

2025年9月末、ふるさと納税の魅力の一つであった仲介サイトによる「ポイント付与」が全面的に禁止される。この制度変更を前に、ポイント還元目的の「駆け込み需要」も予想される。

各自治体の寄付金獲得競争が激化しているが、昨年、多くの寄付を集めた「勝ち組」の自治体はどこだったのか。総務省の最新データから、寄付金額から経費と住民税の控除流出額を差し引いて「収支」が黒字だった上位自治体をランキング形式で紹介したい。

初めて1位となったのは兵庫県宝塚市

宝塚市は、集めた寄付金額256.7億円に対し、返礼品調達などにかかった費用はわずか1.2億円だった。この背景には市立病院に対する市民2名からの多額の寄付が大きく影響していて、他の自治体の上位自治体とは少し様相が異なっている。

例年どおりランキングの上位を占めるのが、北海道と宮崎県の各自治体だ。北海道の各自治体はいくら、ホタテ、うに、サーモンといった海産物が最大の武器。特に白糠町（2位）のイクラや紋別市（7位）のホタテは、毎年品切れが続出するほどの人気を誇る。2年連続でトップを記録したこともある、宮崎県都城市（5位）は肉と焼酎で、確固たるブランドを築いている。

かつて制度から一時除外されながらも、人気を復活しつつあるのが大阪府の泉佐野市（3位）だ。「泉州タオル」や「クラフトビール」といった地場産品に加え、食品や日用品まで網羅する圧倒的な品揃え、独自のポイント制度「さのちょくポイント」の導入などで、寄付金を集めてきた。

9月に迫った、「ポイント付与終了」は、ふるさと納税の大きな転換点となり、寄付者にとっても、今回の制度変更は、改めてふるさと納税の意義を考える良い機会かもしれない。

宝塚市の例は特殊かもしれないが、市が推し進めようとする魅力的な施策に共鳴して寄付自治体を選択するようなことが、一つの選択肢になっていってほしい。

1〜25位は？





26〜50位は？





51〜75位は？





76〜100位は？





101〜125位は？





126〜150位は？





151〜175位は？





176〜200位は？





（田中 久貴 ： 東洋経済データ事業局）