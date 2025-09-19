プロボクシングWBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）が18日、相模原市内の所属ジムで会見し、スーパーバンタム級へ転級するため今月中に王座を返上することを発表した。来年5月に内定する世界同級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦へ、本格的に動き出し「スーパーバンタム級で5つのベルトを獲りにいく」と宣言。米老舗専門誌「ザ・リング」が同級最強と認定するベルトも含め、井上が保持する全ベルトをターゲットに掲げた。

6月にIBF世界バンタム級王者だった西田（六島）に6回終了TKO勝ちし、自身初の王座統一。同級で5戦全てにKO勝利するなどもはややり残したことはない。減量苦も決断理由の一つだが「井上選手がいることが凄くモチベーションだった」と視線の先には常にモンスターの存在があった。

次戦は12月27日にサウジアラビアでの興行に参戦が決定。ノンタイトル戦の見込みで転級初戦の相手は20戦全勝18KOのエルナンデスとなった。「階級を上げて工夫が必要になってくると思うが、引き続き“ビッグバン”がさく裂するのを楽しみにしてほしい」。打倒尚弥と世界4階級制覇へ、中谷の新たな挑戦が始まった。