米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、第２次トランプ政権の発足後初の利下げに踏み切った。

根強いインフレ圧力の一方で、雇用の減速が鮮明になり不確実性が高まっている。

トランプ関税は今後、物価と景気に対して、どのような影響を及ぼすのか。丁寧に点検して、金融政策を運営してもらいたい。

ＦＲＢは政策金利を０・２５％引き下げ、年４・００〜４・２５％とすることを決めた。昨年１２月以来、６会合ぶりの利下げだ。年内の追加利下げは２回と想定した。

今回の政策決定は、トランプ大統領が繰り返し利下げを要求し、ＦＲＢ理事の解任へと動くなど、前例のない政治圧力の中で下された。金融市場には０・５０％の大幅利下げを予想する声もあった。

ＦＲＢが通常の利下げ幅にとどめたことは、政治からの独立性を一定程度示し、市場からの信頼を維持する形になったと言えよう。トランプ氏の圧力に左右されずに政策判断を行うことが大切だ。

トランプ氏が指名したミラン理事は０・５０％の大幅利下げを求めて唯一の反対票を投じたが、同調の動きはなかった。ＦＲＢ内の結束を保てたことも評価したい。

ＦＲＢは、コロナ禍などが招いた歴史的なインフレを抑え込むため、２０２２年春以降、金融引き締めを急速に進め、金利を５・２５〜５・５０％にまで引き上げた。

２４年９月に利下げ路線に転換したが、トランプ政権の高関税政策などが物価高を再燃させる懸念があることから、中断していた。

利下げを再開したのは、景気動向を反映する労働市場の冷え込みが明確になってきたためだろう。８月に非農業部門の就業者数の伸びが大幅に鈍化したほか、統計改定で２４年４月〜２５年３月の増加分を９１・１万人も下方修正した。

パウエル議長は記者会見で「雇用の下振れリスクが高まった」と利下げの理由を述べた。

世界経済のけん引役である米国が景気後退に陥れば、日本を含めて他国にも大きな影響が及ぶ。今は、景気への配慮を強めるべき局面にあるのだろう。

ただし、物価高と景気後退が同時に進むスタグフレーションのリスクが指摘されており、雇用の拡大と物価の安定を図る上で板挟み状態にある。高関税はやがて物価を押し上げる可能性があり、物価高への警戒も解けまい。

所得格差が拡大する米国では、物価高は低所得者層の家計を直撃し、社会不安を招く。拙速な利下げは避けねばならない。