いかなる意図であれ、他国の領空を侵犯することは重大な国際法違反であり、許されない。

ロシアの不法行為に毅然（きぜん）と対応し、さらなる主権侵害を防ぐ必要がある。

ロシア軍の無人機（ドローン）が今月、ポーランドとルーマニアの領空に相次いで侵入した。ポーランド軍などの戦闘機が、ドローン約２０機のうち数機を撃墜した。ルーマニア軍も戦闘機を緊急発進させ、国境付近まで追跡した。

ポーランドとルーマニアは、ロシアが侵略を続けるウクライナに隣接し、いずれも北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加盟する。ロシアの侵略開始以降、ＮＡＴＯ加盟国が領空でロシアの無人機を撃墜したのは初めてだという。

ロシアに対し、ＮＡＴＯのルッテ事務総長が「無謀で危険な行動だ」と非難したのは当然だ。

ウクライナに向けて飛ばしたロシアのドローンが誤って国境を越えたとは考えにくい。様々な意図を込めた、極めて悪質で危険な挑発と見るべきだろう。

ドローンは安価に製造できるうえ、自国の兵員の被害を抑えられることから、ロシアとウクライナの双方が攻撃に多用している。

ロシアは今回、ドローンをＮＡＴＯ空域に投入し、ＮＡＴＯ側が戦闘機の緊急発進や高価な迎撃ミサイル発射で対応せざるを得ない状況を作り出し、疲弊させることを狙った可能性がある。

ＮＡＴＯの防空システムは、主にミサイルや軍用機による空爆を想定している。ドローンを低コストで迎撃したり無力化させたりできる態勢の整備が急務だ。

またロシアは反撃を招かない程度の挑発を重ね、ＮＡＴＯの出方を試しているとの分析もある。

ＮＡＴＯは今回、ロシアの領空侵犯によって加盟国の領土保全や安全が脅かされたとして、緊急会合を開いた。また、ドイツとフランスは、ポーランドの領空警備のために戦闘機の派遣を決めた。

ＮＡＴＯ全体で防空体制の強化を進めることが重要だ。

トランプ米大統領が８月にプーチン露大統領と会談し、ロシアとウクライナの和平を仲介すると表明してから１か月が過ぎたが、プーチン氏は攻撃を激化させ、欧州の安全を脅かしている。

プーチン氏が歩み寄るという幻想は捨てるべきだ。トランプ政権は今月、ＮＡＴＯ経由で地対空ミサイルなどをウクライナに供与することを承認した。欧州との結束を重視し、ウクライナ支援に力を入れてもらいたい。