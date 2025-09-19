大手芸能事務所・ＬＤＨが創業記念日にあたる１８日、都内で「ＬＤＨ ＤＡＹ ２０２５」と題したイベントを開催し、６年に１度のＬＤＨ総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」を来年に開催することを発表した。２０２０年の前回はコロナ禍で３３４公演が中止となり、ＰＥＲＦＥＣＴな１年を作れなかった。リベンジを果たすべく、来年に向けた九つの発表を投下。ＬＤＨ所属アーティスト３２人が来年にかける熱い思いを口にした。

司会のＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・小森隼（３０）が「ファンの皆さんに向けた大発表いっちゃいますか！」と切り出し、ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲをはじめとする発表を次々投下した。

お祭り騒ぎの１年を控え、ＥＸＩＬＥ・橘ケンチ（４５）は「（コロナ禍から）何とか回復してリベンジできることをうれしく思う」と笑顔。三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・ＮＡＯＴＯ（４２）は「（コロナ禍で）いかにライブが大事かを再確認できた。たまった思いを返す時がきた」と気合を入れた。

ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥは、ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの開幕を彩るカウントダウンライブの開催を発表。川村壱馬（２８）は「先陣切って特攻隊長になる気持ちで走っていきたい」と言葉に力を込めた。

全２３公演を巡るアリーナツアー「（Ｒ）ＭＰＧ」も開催決定。４公演のみで開催中止となった２０年の全国ツアー「ＲＭＰＧ」からタイトルを引用しており、川村は「前回は４公演しかできなくて、そこだけが引っかかっていた。ここで晴らそうという思いです」とリベンジを誓った。

ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥのホールツアー、ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹのアルバム発売とライブ、ＬＤＨが展開するプロジェクト「ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ」のライブ、ＬＤＨのガールズグループが集結するライブ「ＬＤＨ Ｇｉｒｌｓ ＥＸＰＯ」などの発表が続いたが、小森は「まだ一部なんですよね。今後解禁されることがあります」と匂わせ。ＰＥＲＦＥＣＴな１年を目指し、ＭＡＫＩＤＡＩ（４９）は「２０２６年はＬＤＨの大箱推しでお願いします！」と呼びかけた。