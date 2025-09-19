待って、【ダイソー】で買えちゃうの！？ 見かけたら即カゴしたい♡「平成キャラグッズ」

近年の平成レトロ人気を受けて、再ブームを呼んでいる「平成キャラグッズ」。そんな中にあって、「とっとこハム太郎」のグッズが【ダイソー】や【セリア】などの100円ショップで展開されています！ そこで今回は現在発売中のハム太郎グッズの中から、編集部が特に注目したいキュートなアイテムをピックアップしてご紹介。どれも税込110円でさりげなく心をくすぐるアイテムばかりです。ぜひ参考にして気になるアイテムを探したり、家族や友人とおそろいでつけてみたりと楽しんでみて。

平成女児らしいピンクカラーのミラー

【ダイソー・セリアなど】「カードミラー」\110（税込）

カードタイプの薄型ミラーは、メイクポーチやお財布にもさくっと収納でき普段使いにぴったり。可愛らしいハムちゃんずに、使うたびに癒やされそうです。平成女児ブームを彷彿とさせる可愛らしいピンクカラーにも注目。荷物がかさばりがちな仕事や旅行の際も持ち歩きやすいので、1枚ポーチに入れておくだけで何かと重宝しそうです。

全種類ほしくなる！ 前髪クリップ

【ダイソー・セリアなど】「前髪クリップ」\110（税込）

愛らしい前髪クリップは使うたびに気分が上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんいわく「15種類のキャラクターが、ブラインド状態の袋から出てくる」とのことで、開封するまでどのキャラが出てくるかはお楽しみ。洗顔やメイク時に前髪をとめるのはもちろん、ちょっとしたお菓子や小物のクリップとしても使いやすそう。好きなキャラを何種類か集めるのも楽しみの1つになりそうです。

さりげなくキュートなチャーム

【ダイソー・セリアなど】「メタルチャーム②」\110（税込）

こちらもブラインド仕様のパッケージで販売されており、開けるまでどのキャラが出るかお楽しみのメタルチャーム。小さめサイズなので、手持ちのポーチやバッグにつけてさりげなく楽しめそう。レポーターとも*さんは「みんな可愛いから、誰が出ても嬉しい」とコメント。チャームは全6種類あるそうなので、家族や友人とおそろいで購入するのもおすすめです。

大人っぽくなじみやすいキーホルダー

【ダイソー・セリアなど】「ラバーキーホルダー②」\110（税込）

小さいながら存在感のあるラバーキーホルダーは鍵やバッグにつけるのにぴったり。こちらもブラインド袋に入っており、何種類かまとめ買いしたくなりそう。写真のマフラーちゃんはピンク色のラバーが目を引きます。チェーン部分がゴールドなので、手持ちのアイテムにつけても大人っぽくなじみやすそう。ぜひ気になるキャラを狙って選んでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S