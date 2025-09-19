国技館に姿を見せた「コント山口君と竹田君」

大相撲秋場所で連日熱戦が続く中、客席の顔ぶれも話題を集めている。17日の4日目には、懐かしのお笑いコンビが揃って登場。ともに68歳となったが現在の姿に「久々に見た」「仲良さそう」との声が集まった。

仲の良さそうなところを見せた。東たまり席に姿を見せたのは、お笑いコンビの「コント山口君と竹田君」だ。山口弘和と竹田高利のコンビ。白髪にメガネの山口は黒、竹田は黄色の服を着て最前列に並び、取組へ熱視線を送っている。

中継で姿に気づいたファンからは、X上にコメントが並んだ。

「山口くんと竹田くんをテレビで､久々に見た」

「一緒に､相撲観戦なんて仲良いのかな」

「相撲見に来てるコント山口君と竹田くんがめっちゃ仲良く話してる」

「長年コンビを組まれててもこの仲の良さ、いいね」

「大相撲、今日はコント山口君と竹田君の2人が最前列で観戦してる 芸人コンビが、2人揃って相撲観戦って珍しい」

「2人とも68歳、コンビ結成43年の大ベテランなのに、仲良く2人で観戦って、ホッコリするし癒される」

1980年代の人気番組「お笑いスター誕生!!」で世に出た2人。今も揃って国技館を訪れるほど仲が良いようだ。



（THE ANSWER編集部）