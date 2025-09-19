◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子４００メートル決勝で、中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒６２で日本勢過去最高の６位入賞を果たした。１９９１年東京大会での高野進の７位を上回った。予選で４４秒４４の日本新記録をマークし、準決勝も勢いそのまま突破。東京出身、まさに地元開催の大声援を力に変え、ゴール直前に最下位から２人を抜く執念の走り。日本人３４年ぶりのファイナルで、快挙を成し遂げた。ブサンコリン・ケビナチピ（ボツワナ）が４３秒５３で優勝した。

雨が降りしきる国立競技場に大歓声が響いた。大外９レーンから出た中島は、最終コーナーを８着で通過した。このまま引き離されるかと思われた最後の１００メートル。大きくなる声援に押され、ペースがグッと上がった。「この歓声を背中に走れたって、本当に大きなこと」。力を振り絞って迎えたゴール直前、一気に２人を抜いた。日本勢過去最高の６位。「悔しい。世界の頂を目指す最高の大会の中で、ひと皮むけたパフォーマンスを発揮したかった」。悔しさを口にしたが、日本陸上界の歴史に新たな一歩を刻む偉業だった。

スタート前に頭に浮かんだのは「アップル社」の創業者スティーブ・ジョブズ氏の演説だった。「その時は何とも思わない経験も、点と点が結びついて成果になる」。これまでの努力がよみがえった。準決勝同様、力をためながらレースを展開。「（ペースを）抑えすぎた」が最後に見せた驚異の追い込みで「僕にとって英雄」という高野氏を抜き「うれしい」と笑った。

２３年秋から、主に冬場の鍛錬期に単身で渡米。９２年バルセロナ五輪男子４００メートル金メダルのクインシー・ワッツ氏（米国）の指導を仰いだ。ワッツ氏からは最初の５０メートルで加速したら残り２００メートルまで「完全に脱力」と言われ、反復練習で走法を体に染みつかせた。

東京出身で、地元開催の世界陸上は「絶好のチャンス」とモチベーションになった。今季４月に右脚をけがしたが、「自分を信じて」と諦めなかった。記録に縛られすぎず、４００メートル全体を組み立てる意識を持つと「自然にスーッと足がまわった」。良い感覚をつかみ、８月に初めて４５秒の壁を突破。「やることをやれば４４秒４くらいは普通に出ると思っていた」と今大会予選で４４秒４４の日本新を出した。

人間が無酸素運動できる限界は４０秒と言われる。４３〜４４秒で走るトップ選手はその域に達しており、レース後は数分以上、呼吸が大きく乱れる。過酷な競技を極めた中島は「まだまだ先は長い。メダル、金メダルを目指していきたい」と目標を掲げた。２７年北京世界陸上、２８年ロス五輪でのさらなる快挙へ、挑戦は続いていく。（手島 莉子）

◆１９９１年東京大会の男子４００メートルＶＴＲ 予選で１次、２次、準決勝、決勝の４レース。３０歳だった高野進は、１次予選を通過すると、２次予選は第１組２位で通過。準決勝は各２組の４着までが決勝に残るが、序盤から積極的なレースを展開し、３位で突破。１９３２年ロサンゼルス五輪男子１００メートルで６位入賞の吉岡隆徳以来、日本短距離勢で５９年ぶりの世界大会でのファイナリストとなった。決勝で４コーナーまではトップ争いを演じ、４５秒３９で７位に入った。翌９２年バルセロナ五輪も決勝に進み８位入賞。

◇中島 佑気ジョセフ（なかじま・ゆうきじょせふ）

▽生まれ ２００２年３月３０日、東京都生まれ。２３歳

▽競技歴 小学生から陸上を始め、立川第一中、城西高から東洋大に進学。２２年オレゴン世界陸上は１６００メートルリレーで過去最高の４位入賞。２３年ブダペスト世界陸上は４００メートル準決勝敗退。２４年パリ五輪は１６００メートルリレー６位入賞。今回の東京世界陸上４００メートル予選で４４秒４４の日本新記録をマークした

▽両親 父はナイジェリア人、母は日本人

▽アイスがきっかけ 小学校の陸上クラブで、練習後に配られるアイスが楽しみだった。「それにつられて始めた感じ。アイスをくれたおじさんには感謝しない（笑）」

▽身長 １９２センチ