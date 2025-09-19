◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

巨人がヤクルトに敗れ、自力での２位が消滅した。先発の森田駿哉投手（２８）が立ち上がりから打ち込まれて、先発した試合では最短となる３回４失点ＫＯ。打線もヤクルト投手陣に１１三振を喫するなど、今季１４度目の０封負け。借金１となり、中日に逆転勝ちした２位・ＤｅＮＡとは２ゲーム差に広がった。残り９試合、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）の本拠地開催となる２位確保へ、正念場を迎えた。

試合終盤から降り始めた雨の中、レインウェアを着用して大声援を送る巨人ファンの期待に応えられなかった。今季１４度目の完封負け。阿部監督は「やっぱりもう、先発ピッチャーが厳しい状況だから。それ覚悟でいくしかない。何とか打って返していくしかないので」と９回まで０が並んだ神宮のスコアボードに目をやった。最下位ヤクルトに痛恨の敗戦。２位ＤｅＮＡと２ゲーム差になり、自力２位の可能性が消滅した。

初回２死一、二塁で岸田が左前安打も、二塁走者の丸が本塁憤死。その裏に先発・森田がわずか５球、長打２本で先制を許した。４勝目を目指した左腕だが、２回は山田にソロを被弾。２死二塁から変化球のサインを見間違えて直球を投じ、捕手・岸田が捕球できず右太もも付近に直撃（記録は捕逸）するアクシデントもあった。３回は２死一、二塁から変化球が暴投になり、二塁走者の村上が一気に生還。３回４失点で主導権を握られた。

２年目の今季、後半戦から先発として奮闘してきた森田は視力は１・０と悪くない。だが、乱視と近視の影響で捕手のサインが見えにくく、コンタクトレンズを入れるなど工夫しながら登板を重ねてきた。屋外球場で照明との兼ね合いもあったのか。阿部監督は「ちょっと全体的にボールが高かったかな。サイン見えないらしいからね。ピッチコムやらせてほしいくらいだよ。あれじゃキャッチャー何人いても死人が出るよ」と米大リーグで導入されている、電子機器による球種のサイン交換を例に挙げて嘆いた。

これで８試合連続で先制を許す形に。その間４勝４敗と逆転で白星を挙げた試合もあるが、ここまで８勝６敗の９月の月間で見ても１４試合中１２試合で相手に先制されている。打順が固定されつつあるが、追いかける展開ばかりだと、この日のヤクルト・高橋のように、相手投手の状態が良い場合は苦しい。

大勢、マルティネスら強力リリーフ陣が控えるだけに、先行逃げ切りが理想。８月中旬以降、先制した試合は７連勝中というデータもある。赤星、グリフィン、井上らが２軍調整中で先発陣が苦しいが、先制を阻止し攻撃に良い流れを呼び込みたい。

再び借金１となり３位。自力２位は消滅したとはいえ、ＣＳ本拠地開催の２位を争うＤｅＮＡとは２６、２７日に敵地で直接対決もある。残り９試合。全員でこれまで以上に一戦必勝の精神で戦わなければ、道は開けてこない。（片岡 優帆）