◆パ・リーグ ソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが２位・日本ハムを直接対決で退けて、マジックを７に減らし、ゲーム差を今季最大の４・５に広げた。１点ビハインドの８回に栗原陵矢内野手（２９）の７号ソロで追いつくと、その後も打線がつないで代打・川瀬晃（２８）の押し出し四球で勝ち越し。小久保裕紀監督（５３）も本拠地９連勝中だった先発・大関友久投手（２７）を３回途中で交代させるなど、執念の７人継投で逆転勝利に導いた。

声を枯らしたナインが、さらに大きな声で力強くハイタッチを交わした。「マジで疲れた、こんなの久しぶり」。そう言葉を振り絞った栗原が起死回生の同点７号ソロで空気を変えた。１点を追う８回１死。古林の初球、１５２キロを右翼ホームランテラス最前列へ運んだ。「出したことのない高さの声を出して塁を回っていた」。ここから打線がつながり、代打・川瀬の押し出し四球で逆転した。

序盤から劣勢。７回１死満塁では近藤、牧原大が連続三振に倒れた。絶好機を絶好の打順で逃した後、さらなる底力。ヒーローは守備でも先制を許した２回、なおも２死満塁でレイエスの三遊間のゴロを横っ跳び。小久保監督は「あれが抜けていたらワンサイド。栗原に尽きる」と声がうわずった。

栗原は２回無死一塁でも一時同点を呼ぶ右翼線二塁打など、連日の猛打賞。右脇腹痛から８月２９日に復帰し、９月は１３試合で打率４割２分６厘、１１打点の大暴れだ。リハビリ中の８月に指揮官から連絡。「９月においしいところを持っていくイメージをしておけよ」。まさに、その通り。優勝争いを「うらやましい」と見ていた男が「こういう舞台に立てて、幸せを感じています」と汗をぬぐった。

指揮官も一戦必勝の采配で舞台をつくった。３回に連打で無死一、二塁を迎えたところで、チーム最多タイの１２勝、本拠地９連勝中の大関を交代。７回は藤井、８回は松本裕を今季初めて追う展開で投入した。「延長を考えずにつぎ込んだ。８回までが勝負」。クローザーの杉山以外の主力投手を使い切ったところでドラマ。敗れても優位は揺るがない状況で迎えた一戦だが、この１勝に全力を注いだ。

就任１年目から２年連続の８０勝は１５、１６年の工藤監督（ソフトバンク）に次いで史上２人目。小久保監督は「大変有利になったとは感じていますけど。まだ何が起こるか分からないという気持ちで」と気を引き締めた。マジック７、２位と今季最大４・５差で２０日からの９連戦へ。最短２３日のリーグ連覇に向け、大きく前進した。（安藤 理）