◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７阪神（１８日・マツダスタジアム）

ついに出た。猛虎の助っ人が待望のアーチを描いた。１点リードの６回先頭、阪神・ヘルナンデスは、広島・中崎の初球を迷いなく振り抜いた。弾丸ライナーで打球は左翼席上段へ。１号ソロだ。「初めての本塁打だから、とてもうれしいね。自分が打てるゾーンを意識して打席に入ったけど、しっかり集中して打つことができたよ」と素直に喜んだ。 これが１３４戦目で今季の阪神の外国人初本塁打。助っ人９人で始動した藤川体制１年目だが、支配下野手はヘルナンデスのみで、途中加入も投手だけだった。ここまで３９試合の出場で打率２割だった年俸約４５００万円の格安助っ人はこの日、１軍に昇格。ベンチ外となった佐藤輝の代役で結果を残した。「すごくいい一日になった。監督が信じて使ってくれた中で、打ててみんなに感謝したい」と笑顔で振り返った。

チームは３連勝。今季の広島戦を６連勝で締めて、このカード１９勝は球団史上最多タイだ。藤川監督は「誇らしく、今日出た選手たちも活躍できましたし、（広島のファンに）いい報告ができた」と胸を張った。残り９戦、次なるステージへ戦力は何人いてもいい。（直川 響）