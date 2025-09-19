ÌðÂô±ÊµÈ¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÅÐ¾ì¡¡º´µ×´ÖÀë¹Ô¤È¸ì¤ë¡Ö³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¸»Àô¡×9¡¦26ÊüÁ÷
¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢26Æü¸á¸å10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÌðÂô¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯9·î°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¡ÖÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£6Ç¯¤Ö¤ê35ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤ò24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢11·î8Æü¡¢9Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î2Days¸ø±é¡¢¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü¤«¤é12·î20Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÌðÂô¤¬¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¡ØÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Æü»þ¤ä¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢2006Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¸»Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ØÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏAM¡¿FM¥é¥¸¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢radiko¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âradiko¤Î¥¨¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ØÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡ÙÊüÁ÷Í½Äê
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å10»þ¡Á¿¼Ìë0»þ
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌðÂô±ÊµÈ
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§ÅìÅç°áÎ¤¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥²¥¹¥È¡§º´µ×´ÖÀë¹Ô¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
