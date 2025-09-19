

東海道本線近江長岡―柏原間を走る「お召列車」指定機、EF58形60号機牽引の荷物列車＝1976年12月（撮影：南正時）

国鉄電気機関車の名機として今も人気が高いEF58形は、半流線形のスマートなボディと高速性能で戦後の電化幹線を席巻した。とくに長距離急行列車の先頭に立つ姿はいまでも筆者の目とフィルムに焼き付いている。

1956年に東海道本線が全線電化され、EF58形はさまざまな優等列車の牽引に活躍した。当時の花形特急「つばめ」「はと」や、初のブルートレイン「あさかぜ」の登場時の牽引機もEF58形だった。その後も東海道・山陽本線や上越線、東北本線の急行や夜行など、国鉄時代の各地の幹線を走り続けた。

今回は、そんなEF58形の軌跡を振り返りたい。

EF58形の「登場秘話」

花形の旅客用電気機関車として活躍したEF58形だが、スマートな半流線形のボディで知られるようになるまでは紆余曲折があった。

EF58形は戦後初の本格的旅客用電気機関車として、終戦直後の1946年から製造された。貨物用機関車のEF15形と同時期に設計・製造され、初期型の1号機〜31号機は、その後のEF58形のイメージとは全く異なるデッキ付きの箱型車体で、終戦直後という登場時期もあって粗悪な部分も多い機関車だった。

【写真】急行「銀河」をはじめ「津軽」「金星」「ちくま」など往年の長距離優等列車や長編成の荷物列車の先頭に立って活躍するEF58形の勇姿。お召し列車指定機の60号機や61号機、そして半流線形ボディになる前のデッキ付き車体の貴重な写真も

現在、EF58形としてイメージされる半流線形車体の改良型は1952年に登場。初期型も車体を載せ替え、最終的に全172両が製造された。だが、ラストナンバーは175号機で、32〜34号機は欠番である。ここにはある種の「悲哀」が隠れている。

32〜34号機は製造中であったものが完成前に貨物用機に変更され、歯車比の変更と死重を積載するなどして1951年に別の形式、EF18形として落成したのだ。EF18形の3両は浜松機関区に配属され貨物牽引などに従事し、晩年は藤枝駅などで入換用として用いられたが地味な存在に終始し、1979年には全機廃車、解体された。



デッキ付き箱型車体だった初期型のEF58形。有楽町付近を走る姿（写真：大塚康生）



EF58形の32〜34号機は貨物用のEF18形として落成した（撮影：南正時）

「半流線形」で花形機に

半流線形車体のデザインの参考となったといわれるのは、1950年に登場したフランス国鉄の電気機関車、2D2-9100形だ。同機は急行用機関車の名機といわれ、スマートなボディに前面にはステンレス製の「ヒゲ」が付けられていて、旅客用としてのスピード感を表していた。



EF58形半流線形の2年前に登場したフランス国鉄の2D2-9100形（撮影：南正時）

EF58形の半流線形車体もスピード感あふれるスタイリッシュなデザインで、前面には「ヒゲ」が取り付けられている。その形からしてフランス国鉄の電気機関車の影響を受けたと思われ、2D2-9100形は我が国のヨーロッパ鉄道ファンの間では「フランスのEF58」と呼ばれたほどだ。

誕生の過程では複雑な経緯を背負ったEF58形であるが、半流線形車体が登場した昭和20年代末から急行旅客用機関車として頭角を現し始め、特急、急行列車の先頭に立つようになった。

当時は夜行列車全盛時代、九州方面の長距離急行や特急「つばめ」「はと」などの優等列車はほとんどEF58形が牽引した。「つばめ」「はと」の専用機関車には特別な塗装が施され、その機関車と客車のライトグリーンの色合いから「青大将」と呼ばれた。

また特筆すべきは、天皇陛下や皇室の人たちが旅行をされるときの「お召列車」の専用機関車として、60号機と61号機が製造されたことだ。両機は「ロイヤルエンジン」として知られ、銀色の帯が車体全体に入った美しい仕上げでまるで漆塗りのような輝きを放っていた。



一般の列車を牽いて京都駅に停車中のEF58形60号機。お召列車指定機として車体全周に銀色の帯が入っていた（撮影：南正時）

のちに60号機は指定機関車から解除されて廃車となったが、61号機はJR発足後も運用され、お召列車のほか、各種優等列車や特別列車の牽引に使われてきた。2022年からは、大宮の「鉄道博物館」で保存展示されている。

ブルトレや夜行急行の先頭に

ここからは、筆者が50年間にわたり全国の電化区間を走り続けたEF58形の中で、印象に残る活躍の場を振り返ってみたいと思う。

まず、私たちの世代に記憶として強く残っているのは東京発、西日本方面への急行、特急列車であろう。九州方面の急行「雲仙」「阿蘇」や特急「はやぶさ」「つばめ」「さくら」などで、旧型客車の先頭に立ったのはEF58形だった。



ブルートレイン化される前、旧型客車編成の特急「はやぶさ」を牽引するEF58形が大阪駅に到着（写真：大塚康生）

初のブルートレインとなった特急「あさかぜ」も、登場時の20系客車の牽引を担ったのはEF58形だった。1960年に公開された映画『大いなる驀進』（東映・関川秀雄監督）は20系客車内の列車クルーを描いた作品で、東京駅を発車するシーンは特急色のEF58形がカラーで記録されている貴重な映像だ。

のちにEF60形シリーズが登場すると、これらの優等列車はほとんどがEF65形500番台に代わったが、その後も寝台特急「紀伊・いなば」はEF58形が14系客車を牽いていた。



ブルートレイン「紀伊・いなば」の先頭に立つEF58形（撮影：南正時）

そして特筆すべきは、東京―大阪間を結んだ名列車である急行「銀河」牽引の任を長く担い続けたことで、客車が10系だったころから20系時代まで一貫してEF58が牽引していた。20系「銀河」の先頭にEF58が立つ姿は往年の寝台特急の姿そのもので、筆者はことあるごとにその姿を追い続けたものだった。



10系客車時代の急行「銀河」（撮影：南正時）



東海道本線湯河原付近を走る急行「銀河」。20系客車を牽くEF58形の姿はブルトレ牽引時代を彷彿させた＝1975年（撮影：南正時）

「EF58は撮らない」ファンもいた？

ブルトレ牽引では、東京発着列車でその姿が見られなくなった後も、京都・新大阪発の「彗星」「明星」で、ヘッドマークはないものの24系客車を牽引していたことも記憶にある。

上野口では上越線経由の寝台特急「北陸」が20系時代、高崎第二機関区所属の耐寒装備を施したEF58形の牽引だったし、急行「能登」もEF64形に代わるまではEF58形が雪国に向けて走っていた。



新大阪に到着する、EF58形が牽くブルートレイン「明星」（撮影：南正時）

昭和40年代から50年代にかけては、東北本線の上野―黒磯間の客車列車はEF58形とEF57形が共通運用で牽引にあたっていた。お目当ては急行「津軽」と「八甲田」であったが、当日にならないとどちらが牽引しているかはわからず、EF57形のファンにはEF58形が来ようものなら無視してシャッターを切らない者もいた。



EF58形が牽引する急行「津軽」（撮影：南正時)



東北本線蓮田―東大宮間を走る急行「津軽2号」＝1974年12月（撮影：南正時）

実は筆者自身は当時、EF57形のファンだったが、プロ写真家の手前、来るものはすべて記録しておいたので、ここで読者諸兄にご披露できるものだ。

臨時列車を牽く勇姿

EF58形の客車牽引の撮影は、年末年始など多客期の臨時列車が狙い目だった。定期列車は機関車の運用がほぼ決まっていたが、臨時列車は直流電化区間ではほぼEF58形牽引と相場が決まっていたからだ。

年末年始の多客期、お召機の61号機が朝陽と共に14系客車の急行「銀河51号」を牽いてやってきたときの興奮は忘れることができないし、名古屋と西鹿児島（現・鹿児島中央）を結んだ夜行特急「金星51号」で、14系客車の長編成を牽引して東海道本線上を疾走する姿も忘れられない。



朝陽を浴びて湯河原付近を走る、お召機のEF58形61号機が牽く14系客車の「銀河」（撮影：南正時）



関ケ原付近を走るEF58形牽引の14系客車「金星」（撮影：南正時）

また、長野―大阪間を結んでいた急行「ちくま」の昼行臨時列車で、12系客車12両編成による「ちくま51号」は、名古屋まで中央本線内はEF64形の牽引だったが、その先の東海道本線内はEF58形の重連が牽引していた。これは勾配区間である関ケ原越えの際に速度の低下を抑えるためだ。

「ちくま51号」は大垣を発車するとグングン加速し、新垂井経由の分岐あたりではEF58形の最高速度に達するほどの速度で猛進する。夕闇迫る時間でカラー撮影は叶わず、白黒撮影だったがその圧倒的な速度による迫力はすさまじいもので、翌日の夕方にも関ケ原のサミット付近で待ち構え重連の雄姿を狙った。



EF58形重連牽引で夕方の関ケ原を越える急行「ちくま51号」（撮影：南正時）

幻の？「オリエント急行」ヘッドマーク

最後に、EF58形にとっては晴れ舞台でありつつ、ファンにはやや残念な結果になった出来事にも触れておきたい。

1988年に来日した「オリエント急行」の日本国内ラストラン時の本務機はお召列車指定機であるEF58形の61号機だったが、この際、JR東日本初の復元SLであるD51形498号機が前補機を務めることになった。つまり、61号機の前に連結されたのである。SLファンにはまたとない光景で、ヘッドマークを付けたD51形は大きな話題になったが、本務機の61号機もヘッドマークを付けていながらもその姿はD51形に隠れて見えず、どちらのファンも悲喜こもごもの運転だった。



来日した「オリエント急行」の国内ラストランは本務機がEF58形61号機だったが、前補機のD51形498号機に隠れてヘッドマークは見えなかった＝1988年12月（撮影：南正時）



鉄道博物館で「オリエント急行」のヘッドマークを付けたEF58形61号機（撮影：南正時）

61号機は現在、鉄道博物館に保存され、時々ヘッドマークを取り換えて話題になっているが「オリエント急行」のヘッドマークを取り付けた時が一番好評だったという。鉄道博物館では来館者の要望も取り入れてヘッドマークを取り付けているが、ファンの方はリクエストしてみてはいかがであろうか。



（南 正時 ： 鉄道写真家）