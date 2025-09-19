愛犬「お母さんの枕元で硬くなってた」…ある日、母からの連絡で「たろう」の死を知ったが、なぜか涙は出てこない？【作者に聞く】
ある日、母からの連絡で愛犬「たろう」の死を知ったチャン・メイさん(@masondixon402)。「今日の夕方にはお別れです」という文面を見て、急いで実家へ向かう。そこには、静かに息を引き取ったたろうが眠っていた。大号泣するはずだったのに、なぜか涙は出てこない。今回は、そんな実体験を描いた漫画『今日の夕方にはお別れです。』を紹介するとともに、作者に制作の経緯や当時の心境を聞いた(後編)。
チャン・メイさんが飼っていた愛犬は、弁慶という名のフレンチブルドッグだった。「名前とは裏腹に内弁慶な性格で散歩が嫌いだったので、家の中で家族が帰ってくるのをじーっと待っているような犬でした。家族が帰ってくると玄関で大喜びしているのが一番かわいかった」と、思い出を語った。
同じように家族を亡くした人々から共感の声が届いていることについては、「大切な犬や人を亡くすということは、ほんとにこれ以上ないくらい悲しい出来事だと思う。でも、誰にでもやってくる自然な出来事でもあるので、悲しんでいるばかりではいられない」と話す。
「『日にち薬』という言葉があるが、ただ悲しい気持ちに浸って月日が経つのを待つのは、とても孤独ではないか。そんなとき、私の漫画がどこかの誰かの助けになっていればうれしい」とメッセージを送った。
現在、チャン・メイさんは、マッチングアプリで出会った男女の話や妊活に向き合う夫婦の話など、自身の経験を題材にした読み切り漫画を制作している。
取材協力：チャン・メイ(@masondixon402)
