「トップ10から脱落」ドイツがまさか！FIFAランク大幅ダウンに母国衝撃「W杯でポット１に入れない」「スペイン、フランス、アルゼンチンと対戦する可能性が高くなる」
９月18日、最新のFIFAランキングが発表され、ワールドカップで４度の優勝を誇るドイツが９位から12位へ大幅ダウンとなった。
９月に開催された北中米ワールドカップの欧州予選で、ドイツはスロバキアに０−２で完敗。この結果が大きく影響し、続く北アイルランド戦には３−１で勝利したものの、３ランクの下落を余儀なくされた。
ドイツの『transfermarkt』は「ドイツがトップ10から脱落」と見出しを打ち、「ワールドカップ予選の不調なスタートを受け、ドイツ代表は（W杯本大会の）グループステージの組み合わせを決める上で重要なFIFAランキングで順位を落とした」と伝えた。
同サイトは「現状のままでは、12月５日にワシントンで行なわれる組み合わせ抽選会で、上位９チームと開催国３チーム（アメリカ、メキシコ、カナダ）と同じポット１に入れられないことになる」と危機感を露わにしている。
「そうなれば、ワールドカップの開幕早々、ヨーロッパ王者スペイン、フランス、世界王者アルゼンチン、イングランドといった強豪との対戦が実現する可能性は、メキシコと同じグループAに入るのと同じくらい高くなるだろう」
ドイツはポット分けを心配する前に、まずは３位に沈んでいるグループAで首位通過を果たし、本大会出場を決めなければならない。もし、グループ２位でプレーオフに回れば、出場切符を手にしてもポット４になってしまう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
９月に開催された北中米ワールドカップの欧州予選で、ドイツはスロバキアに０−２で完敗。この結果が大きく影響し、続く北アイルランド戦には３−１で勝利したものの、３ランクの下落を余儀なくされた。
ドイツの『transfermarkt』は「ドイツがトップ10から脱落」と見出しを打ち、「ワールドカップ予選の不調なスタートを受け、ドイツ代表は（W杯本大会の）グループステージの組み合わせを決める上で重要なFIFAランキングで順位を落とした」と伝えた。
同サイトは「現状のままでは、12月５日にワシントンで行なわれる組み合わせ抽選会で、上位９チームと開催国３チーム（アメリカ、メキシコ、カナダ）と同じポット１に入れられないことになる」と危機感を露わにしている。
ドイツはポット分けを心配する前に、まずは３位に沈んでいるグループAで首位通過を果たし、本大会出場を決めなければならない。もし、グループ２位でプレーオフに回れば、出場切符を手にしてもポット４になってしまう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？