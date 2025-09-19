ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１８１ドル高 シカゴ日経平均先物は４万５７２５円
NY株式18日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 46200.24（+181.92 +0.40%）
ナスダック 22507.86（+246.53 +1.11%）
CME日経平均先物 45725（大証終比：+505 +1.11%）
欧州株式18日終値
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.566（+0.013）
10年債 4.103（+0.015）
30年債 4.718（+0.028）
期待インフレ率 2.387（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.180（-0.008）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.35 -0.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.60（-42.20 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117785.25（+2129.08 +1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万9261（+314870 +1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46200.24（+181.92 +0.40%）
ナスダック 22507.86（+246.53 +1.11%）
CME日経平均先物 45725（大証終比：+505 +1.11%）
欧州株式18日終値
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.566（+0.013）
10年債 4.103（+0.015）
30年債 4.718（+0.028）
期待インフレ率 2.387（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.180（-0.008）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.35 -0.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.60（-42.20 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117785.25（+2129.08 +1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万9261（+314870 +1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ