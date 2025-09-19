◇陸上 世界選手権東京大会第6日（2025年9月18日 国立競技場）

女子800メートル予選は初出場で日本記録保持者の久保凛（17＝東大阪大敬愛）が2分2秒84で3組7着となり、同種目で日本勢初となる準決勝進出を逃した。序盤から思うようなレース運びをできず、自己ベストも更新できず。日本の高校生が世界選手権の女子個人種目に出場するのは07年大阪大会1万メートルの絹川愛以来18年ぶりとなったが、涙の予選敗退となった。

☆生年月日 2008年（平20）1月20日生まれ、和歌山県串本町出身の17歳。1メートル68。

☆建英のいとこ いとこで日本代表の久保建英（Rソシエダード）の影響もあり、小学1年からサッカーを始める。右MFで和歌山県U―12トレセンメンバーに選ばれたこともある。

☆当初はハードル 祖母・浩子さんが指導する陸上クラブに小学校低学年から通う。潮岬中から本格的に始め、当初はハードル種目に取り組んだが、中1の途中から中距離へ。中3で全日本中学選手権800メートルで優勝。

☆愛犬 和歌山を離れて母らと大阪で生活。愛犬はシーズーの「ふうた」で癒やしの存在。ツンデレ系だといい「帰ったら寄ってきてくれるけど、それ以外は“ほっといて”みたいな感じ（笑い）」。

☆読書 田中希実の影響を受けて今年の夏休みから本格的に始める。最近読んだのは小説「きみの瞳が問いかけている」。