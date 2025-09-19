マンチェスター・Cvsナポリ スタメン発表
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 S. Mfuni
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ナポリ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 31 サム・ベウケマ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 11 ケビン・デ・ブライネ
MF 21 マッテオ・ポリターノ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 19 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アレックス・メレト
GK 25 M. Ferrante
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 5 フアン・ジェズス
DF 17 マティアス・オリベラ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 20 エリフ・エルマス
MF 26 アントニオ ヴェルガラ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 27 ロレンツォ・ルッカ
FW 69 ジュゼッペ アンブロジーノ
FW 70 ノア・ラング
監督
アントニオ・コンテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります