[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](エティハド スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

DF 91 S. Mfuni

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー・ボブ

MF 63 D. Mukasa

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ナポリ]

先発

GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

DF 31 サム・ベウケマ

DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ

MF 8 スコット・マクトミネイ

MF 11 ケビン・デ・ブライネ

MF 21 マッテオ・ポリターノ

MF 68 スタニスラフ・ロボツカ

MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ

FW 19 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アレックス・メレト

GK 25 M. Ferrante

DF 3 ミゲル・グティエレス

DF 5 フアン・ジェズス

DF 17 マティアス・オリベラ

MF 6 ビリー・ギルモア

MF 20 エリフ・エルマス

MF 26 アントニオ ヴェルガラ

FW 7 ダビド・ネレス

FW 27 ロレンツォ・ルッカ

FW 69 ジュゼッペ アンブロジーノ

FW 70 ノア・ラング

監督

アントニオ・コンテ

