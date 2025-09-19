ニューカッスルvsバルセロナ スタメン発表
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](セント ジェームズ パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 20 アンソニー・エランガ
控え
GK 31 M. Thompson
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 17 エミル・クラフト
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
控え
GK 31 M. Thompson
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 17 エミル・クラフト
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります