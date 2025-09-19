[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](セント ジェームズ パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 5 ファビアン・シェア

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 11 ハービー・バーンズ

FW 20 アンソニー・エランガ

控え

GK 31 M. Thompson

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 3 ルイス・ホール

DF 4 スベン・ボトマン

DF 12 マリック・ティアウ

DF 17 エミル・クラフト

DF 37 アレックス・マーフィー

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 67 ルイス・マイリー

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 27 ニック・ボルテマーデ

監督

エディ・ハウ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

FW 7 フェラン・トーレス

FW 28 R. Bardghji

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

