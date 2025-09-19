ボートレースびわこの開設73周年記念G1「びわこ大賞」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

平本は案外な航跡だが、3日目はここ1走。的確な調整を施して巧妙に押し切る。白井は安定ハンドルで浮上。守田はスタートを張り込む。秦は回り足を生かして圏内へ。

＜1＞平本真之 まだよく分からない。スリット近辺は問題ないが思っている以上にレース足が良くなくて厳しい。

＜2＞仲谷颯仁 シャフトを換えた効果もあってか、普通くらいにはなった。でも、下がっていたのが下がらなくなったくらい。（上位機だったが前節の事故で）ギアなどが換わっていて、別物になっている。

＜3＞守田俊介 合っていなくて乗りにくかった。

＜4＞白井英治 まずまずだけど回転が合っていない。2周1マークは少し流れて、遠藤選手にうまくやられた。調整はしたい。

＜5＞秦英悟 足はバランスが取れていいと思います。ターン回りはいい感じがする。乗り心地も悪くない。ペラで調整していく。

＜6＞大上卓人 出足やターン回りはいい部類だし乗りやすさもある。伸びはもうちょっと良くしたい。