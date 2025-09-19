ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は最終日、優勝戦を迎える。

予選トップ通過の原田がF、2位の宇留田が準優2位通過ということで、準優10Rをインから勝ち上がった仲道が優勝戦1枠を手に入れた。間違いなくVへの追い風が吹いている。いつもの伸び仕様とは違って、今節は出足系に自信を持つ。インから行く分には絶好だ。隙を見せずに押し切って今年初Vを目指す。

準優12Rで3コースから鮮やかに捲り差し突破した長谷川が再現を狙う。宇留田はカド捲りで、杉山は展開を突いてデビュー初Vに挑む。

＜1＞仲道大輔 足はだいぶ上積みできている。今が一番バランスが取れていて、いい状態かな。

＜2＞小林孝彰 仕上がりでここという部分はない。シリーズ中盤に立て直してから水準レベルをキープ。

＜3＞長谷川晴哉 伸びだけだったけど、回り足も全部来ていい状態。3コースならスタートも見えている。

＜4＞宇留田翔平 準優は自分の失敗。出て行くことはないけど優勝戦に入っても下がることはない。

＜5＞杉山喜一 めちゃくちゃ出て行くとかではないんですけど、ターン回りも押しているし進んでいます。

＜6＞篠原飛翔 準優が一番いい状態で行けた。特にいいのは出足から行き足。