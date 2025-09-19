°æ¾åË§Íº¡¢25Ç¯Á°¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù½é±é»þ¤ËÈÈ¤·¤¿¡È¥ß¥¹¡É¤Ë»³ºê°é»°Ïº¤é¤¬Çú¾Ð
¡¡°æ¾åË§Íº¤¬¡¢ÅìÊõÈÇ½é±é¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯Á°¤Î½é±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¤è¤êÆüËÜ½é±é¡¢2000Ç¯¤ÎÅìÊõÈÇ½é±é¤«¤é´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ä¥§¡ÊµÓËÜ¡¿²Î»ì¡Ë¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥ô¥¡¥¤¡Ê²»³Ú¡¿ÊÔ¶Ê¡Ë¡¢¾®ÃÓ½¤°ìÏº¡Ê±é½Ð¡¿Ìõ»ì¡Ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬Â£¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ºî¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é·èÄê¡£Æ±È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÌò¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ëË¾³¤É÷ÅÍ¤ÈÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡¢°æ¾å¤ÈÆ±¤¸¤¯Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥È¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë¸ÅÀîÍºÂç¤È»³ºê°é»°Ïº¡¢±é½Ð¡¦Ìõ»ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®ÃÓ¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼ÒÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷±é·àËÜÉôÄ¹¤ÎÃÓÅÄÆÆÏº»á¤âÅÐÃÅ¡£¥¢¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Ë¤Æ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ë¾³¤¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È3½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¸ø±é¤Ø¤Î¶ÛÄ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½é±é¤«¤éËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¡õ¾®ÃÓ¤¬25Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®ÃÓ¤Ï2000Ç¯»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¤Ç¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾å¤¯¤ó¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¡Ê²ñ¸«¤Ë¡Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°æ¾å¤Î½é¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤òË½Ïª¤·¤Æ¡¢Â¾¥¥ã¥¹¥È¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡ÙÎò25Ç¯¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¡£¡Ö½é±é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÏËÍ¤À¤±¡£¶²¤í¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ª¤ê¤Ç¤ß¤ó¤ÊËÍ¤ËÃúÇ«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ë°ìÊý¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸ø±é¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤¬½é±é¤Ç±é¤¸¤¿¥ë¥É¥ë¥ÕÌò¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¤ÈÃæ¶ÍÀ»Ìï¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö2¿Í¤È¤â25ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é±é¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì½Ö¡È¡Ê·Î¸Å¾ì¤«¤é¡Ëµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼«µÔ¤·¤ÆÂ¾¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿°æ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÇÚ¤Î±éµ»¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¡¢½é±é¤ÇËÍ¤¬¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î¤òÆñ¤Ê¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥È¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë¸åÇÚ¡¦¸ÅÀî¡õ»³ºê¤È¤Ï¡¢Â¾ºîÉÊ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤¹¤ëÃç¡£¸ÅÀî¤È»³ºê¤ÏÁ°²ó¸ø±é»þ¤Û¤ÜËèÆü°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÅÀî¤¬Á´²ñ·×¤ò»³ºê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Öº£²ó¤ÏÅìµþ¤Ç3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Ä¡Ä²¶¤«!?¡×¤ÈÀèÇÚ¤æ¤¨¤Î½ÉÌ¿¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ë¤Æ10·î10Æü¡Á11·î29Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru¤Ë¤Æ12·î9Æü¡Á18Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ12·î29Æü¡Á2026Ç¯1·î10Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î19Æü¡Á31Æü¾å±é¡£
